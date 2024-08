William De Smet 22e en Ilca 7 après une disqualification et une 18e place dimanche

William De Smet occupe la 22e position à l'issue de la huitième régate en ILCA 7 (dériveur messieurs) des Jeux Olympiques, dimanche. L'Anversois de 29 ans a été disqualifié dans la 7e régate et fini 18e de la 8e régate, disputées dans la Marina du Roucas-Blanc, au large de Marseille, où ont lieu les épreuves de voile.

"Le jury m'a adressé un drapeau jaune lors du dernier bord vers l'arrivée, ce qui signifie que je devais quitter la course. Selon eux, j'exerçais du roulis à mon bateau sans qu'il ne change de direction, ce qui est interdit", explique De Smet, A la question de savoir si la sanction était justifiée, le skipper belge a répondu laconiquement: "Cela doit probablement être juste, oui!"

Avec 131 points, De Smet recule de trois places au classement général et est 22e sur 42 concurrents. Il pointe à 32 unités du top 10 qui se disputera mardi la course aux médailles. La tête du classement est occupée par l'Australien Matt Wearn, le mari d'Emma Plasschaert, avec 38 points, devant le Chypriote Pavlos Kontides (52 pts) et le Péruvien Stefano Peschiera (62 pts).