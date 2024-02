XV de France: Willemse, le rouge qui tache

Mais, un vingtaine de minutes plus tard, rebelote avec un nouveau plaquage non maîtrisé, cette fois épaule contre tête, sur le troisième ligne Caelan Doris (32e).

Les officiels du bunker et le TMO ont finalement laissé un peu de répit à Willemse et aux Bleus, alors seulement menés 3-0, en laissant en l'état le carton jaune, fortement orangé, quand ils auraient pu le basculer en rouge.

Nouveau carton jaune, le second, synonyme d'expulsion définitive. Merci, au revoir. Les Bleus, toujours acculés par le XV du Trèfle (17-3), ne reviendront pas. Et Willemse non plus.

- Cinq rouges -

Il s'agit de la cinquième exclusion depuis le début du mandat de Fabien Galthié, fin 2019, la deuxième pour Willemse. Le joueur de Montpellier, qui avait déjà reçu un carton rouge lors de la victoire face au pays de Galles (32-30) dans le Tournoi des six nations 2021, rejoint le pilier Mohamed Haouas au panthéon des Bleus à avoir vu rouge à deux reprises.