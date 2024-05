Yérime Sylla se retire en tant que sélectionneur de l'équipe nationale de handball

Yérime Sylla n'est plus le sélectionneur des Red Wolves, l'équipe nationale masculine de handball. "Le Français a accepté un projet attrayant et ambitieux proposé par un autre pays", a expliqué un communiqué de la fédération belge de handball (URBH) publié mardi. Encore en charge début mai, Sylla a officialisé son départ à la fin de la semaine dernière

Le troisième mandat de Sylla à la tête des Red Wolves est désormais terminé. Il était arrivé en octobre 2021, et avait réussi à emmener l'équipe nationale vers son premier tournoi majeur, le Mondial 2023 en Suède. La Belgique y a été éliminée en phase de poules, après avoir remporté une victoire historique contre la Tunisie. Cette année, les Wolves ne sont pas parvenus à accrocher la qualification pour la Coupe du monde 2025.

"Chaque histoire a une fin", a expliqué Yérime Sylla dans le communiqué de l'URBH. "Même si cette histoire, comme ce fut le cas pour moi avec les Red Wolves, se compose de plusieurs épisodes. Il y a toujours une fin et ensuite ça s'arrête. On m'a aussi proposé un projet qui m'intéresse. J'ai dû réfléchir et j'ai décidé de tourner la page."