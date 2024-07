Abandon d'Ayuso et perte d'un lieutenant pour Pogacar: "Un coup dur pour l'équipe"

Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates), porteur du maillot jaune, devra terminer le 111e Tour de France sans Juan Ayuso. L'Espagnol, qui occupait la 9e place au classement général, a abandonné dans les 30 premiers kilomètres de la 13e étape vendredi. Avec le week-end dans les Pyrénées qui s'annonce, Pogacar évoque une équipe qui devient "de plus en plus forte chaque jour".

"J'aime les étapes pyrénéennes à venir. Avant le Tour, je ne savais pas à quelles ascensions spécifiques nous allions nous attaquer, mais maintenant je les ai vérifiées et ce sont toutes des ascensions que je connais déjà et que j'aime."

Avec l'abandon d'Ayuso, Pogacar a perdu l'un de ses lieutenants pour ces étapes de haute montagne: "C'est triste qu'il ait dû se retirer de la course. Il ne se sentait pas bien, mais heureusement tout le monde dans l'équipe va bien, c'est juste lui qui est malade".

"C'est un coup dur pour nous, car nous nous attendions à ce qu'il soit l'un de nos atouts en montagne. Mais je pense que nous pouvons être forts même avec un homme en moins. Joao (Almeida, ndlr.) et Adam (Yates, ndlr.) volent en montagne, Pavel (Sivakov, ndlr.) et Marc (Soler, ndlr.) sont très performants sur tous les terrains, et Nils Politt et Tim Wellens sont également très forts. J'ai l'impression que nous devenons de plus en plus forts chaque jour", a conclu le maillot jaune, visiblement très confiant.