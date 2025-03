"Afin d'assurer la sécurité des coureurs": une étape de Paris-Nice modifiée en raison de nouvelles conditions météo difficiles

"Les équipes d'organisation de Paris-Nice ont observé tout au long de la semaine l'évolution des conditions climatiques dans le département des Alpes-Maritimes, qui restent défavorables pour la journée de samedi, en particulier en altitude. Afin d'assurer la sécurité des coureurs, la décision de modifier le parcours de l'étape 7 a été prise (...) en concertation avec le collège des commissaires de l'Union Cycliste Internationale (UCI) et les représentants des équipes et des coureurs."

Le départ de Nice et l'arrivée à Auron sont maintenus. Les coureurs emprunteront le parcours initial sur les 55,8 premiers kilomètres, via la côte d'Aspremont (9 km à 5%), mais ils n'auront plus à grimper la côte de Belvédère (3,3 km à 5,7%) et le col de la Colmiane (7,5 km à 7,1%) en milieu d'étape. Ils continueront plutôt dans la vallée du Var et celle de la Tinée avant de "réintégrer le parcours prévu peu avant Saint-Sauveur-sur-Tinée pour les derniers 32,5 kilomètres de cette étape", a clarifié l'organisation.

Vendredi, les coureurs affronteront d'abord la 6e étape, longue de 209,8 kilomètres de Saint-Julien-en-Saint-Alban à Berre l'Étang. L'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) domine le général tandis que son coéquipier danois Jonas Vingegaard, qui était son dauphin, ne prendra pas le départ vendredi. Après une chute, jeudi, le staff médical de son équipe a jugé plus sage d'abandonner.

La 4e étape avait été temporairement neutralisée à cause d'une averse de pluie et de grêle.