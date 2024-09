Alec Segaert manque le titre mondial du chrono espoirs et finit 4e, devant Robin Orins

Des problèmes de chronométrage ont empêché de mesurer l'écart entre le rouleur belge et ses concurrents au premier passage intermédiaire, après un peu plus de 10 kilomètres. Aux deux tiers de la course, Segaert était en tête, avec 5.59 d'avance sur Romeo. Ce dernier avait cependant donné toutes ses forces dans le dernier secteur, et a laissé le reste du plateau sur la touche.

Alec Segaert avait terminé à la 2e place de ses deux premières apparitions dans le championnat du monde espoirs de contre-la-montre. Il s'était incliné derrière le Norvégien Soren Waerenskjold en 2022, et derrière l'Italien Lorenzo Milesi l'année dernière. Au championnat d'Europe, il a remporté les trois dernières éditions du chrono espoirs.

Plus tôt dans la journée, Jaspeer Schoofs et Matisse van Kerckhove (18 ans chacun) ont décroché des médailles d'argent et de bronze sur le chrono juniors. Louis Clincke, en classe C4, a ensuite fini à la 4e place du contre-la-montre dans sa propre catégorie de para cyclisme.