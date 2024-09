Alexander De Croo se réjouit des Mondiaux en 2030 : "Le cyclisme revient à la maison"

En 2030, les Championnats du monde de cyclisme sur route seront organisés pour la 11e fois en Belgique, et pour la première fois à Bruxelles. "Le cyclisme revient à la maison, et c'est particulier," a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) vendredi après-midi lors d'une conférence de presse à l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

Avant la prise de parole du Premier ministre, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), avait confirmé que les Mondiaux reviendraient en Belgique. "Nous sommes très heureux, non seulement pour Bruxelles mais pour tout le pays. La Belgique est une nation de cyclisme, et l'année 2030 est symbolique. Nous avons vu à Louvain il y a trois ans un événement fantastique. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à réfléchir à 2030. En principe, c'est impossible, car c'est trop tôt, mais l'UCI a compris la symbolique pour notre pays."

"Si un pays vit pour le cyclisme, c'est bien le nôtre. En 2030, nous fêterons les 200 ans de la Belgique, ce qui a certainement pesé dans la balance, tout comme notre expertise dans l'organisation. Pour la Belgique, 2030 sera une grande année, avec une grande attention à l'international. Ce sera une célébration pour tous les Belges. Le cyclisme est plus vivant que jamais, avec tous les champions que nous avons déjà et ceux qui émergeront. Il y a des talents qui arrivent."

"La Ville de Bruxelles investit dix millions d'euros dans un budget de plus de vingt millions. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pour un événement majeur. Nous voulons faire de cet événement une fête du vélo et montrer que nous pouvons collaborer avec les autres provinces et les autres régions du pays. Il est vraiment important de montrer que nous pouvons construire des liens entre les différentes communautés."