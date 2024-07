André Drege est décédé après une chute dans une descente lors de la 4e étape

Le coureur de l'équipe Coop-Repsol a chuté dans la descente du Grossglockner, ont expliqué les organisateurs sur Instagram. "Toute notre équipe est dévastée par ce tragique accident, et nos pensées et nos prières vont à la famille d'André et à ses proches, ainsi qu'à son équipe Coop-Repsol, durant cette période incroyablement difficile."

Drege roulait depuis 2021 pour l'équipe Coop-Repsol. Il n'a remporté aucune course professionnelle, mais compte différentes victoires sur les courses continentales. Il a ainsi remporté sept courses de catégorie 1.2 ou 2.2 cette saison et le Mémorial Fred De Bruyne l'an passé. Lors du Tour d'Autriche, il avait fini 10e du prologue et 9e de la 1re étape.