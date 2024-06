Antonio Tiberi abandonne avant le départ de la 3e étape

"Après avoir atteint ses principaux objectifs de remporter le maillot blanc et terminer dans le top 5 de son grand tour à domicile, il voulait poursuivre sur sa lancée au Dauphiné. Cependant, il s'est rendu compte qu'il n'était pas en mesure de suivre les principaux favoris à cause d'une fatigue des suites du Giro. Par conséquent, Antonio et l'équipe ont décidé de se concentrer sur d'autres objectifs plus tard dans la saison après une période de récupération et de repos bien méritée", a écrit Bahrain Victorious sur X, anciennement Twitter.

Tiberi, 22 ans, avait participé pour la première fois au Tour d'Italie cette année, terminant à la 5e place du classement général et remportant le maillot blanc de meilleur jeune. Lundi, il avait terminé à la 145e place de la 2e étape du Critérium du Dauphiné à 14 minutes du vainqueur Magnus Cort Nielsen.