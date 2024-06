Après Yates, UAE Team Emirates fête Almeida: "Peu importe lequel d'entre nous gagne"

Dans l'ascension finale vers Blatten, Almeida a dépassé son coéquipier. "Nous avions un plan: l'équipe a donné le rythme dans la première partie de l'ascension, puis Adam a attaqué. Peut-être d'un peu trop loin. J'ai pu rester dans la roue de Skjelmose, ce qui était parfait, et je me sentais suffisamment bien pour passer Adam après, sans emmener personne".

Avec une étape de montagne et un contre-la-montre à venir, Joao Almeida est à 27 secondes d'Adam Yates, titulaire du maillot jaune. "Évidemment, je veux encore gagner", a ajouté le Portugais. "Si je le pouvais, je gagnerais tous les jours. J'apprécie le contre-la-montre et je pense que celui-ci me convient. Mais tant qu'Adam et moi sommes aux deux premières places, nous sommes contents. Peu importe qui gagne, tant que c'est l'équipe. Nous nous respectons mutuellement."