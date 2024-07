Arnaud De Lie souhaite que la 8e étape se joue au sprint: "L'arrivée me convient bien"

Le champion de Belgique Arnaud De Lie (Lotto Dstny) est l'un des principaux favoris de la huitième étape du Tour de France qui arrive à Colombey-les-Deux-Églises. Lui et son équipe veulent travailler pour que l'arrivée se joue à l'issue d'un sprint massif, a-t-il déclaré peu avant le départ.

De Lie, qui fait ses débuts sur le Tour, parle depuis longtemps de l'étape difficile d'e samedi et a donc fait preuve d'une grande motivation au départ de Semur-en-Auxois : "J'ai reconnu l'étape. Elle ressemble à une classique. Je me sens prêt. Les jambes sont bonnes, tout comme les coéquipiers. J'ai d'ailleurs besoin d'eux aujourd'hui, car notre objectif est de terminer au sprint. C'est là que j'ai le plus de chances".

"L'arrivée me convient bien", a déclaré De Lie. "C'est vraiment une arrivée délicate. Le timing sera très important, mais aussi les jambes. Ce sont elles qui vont parler aujourd'hui. J'ai hâte d'y être. C'est une chance pour moi, même si ce sera difficile à ce niveau : tout le monde ici est très fort.