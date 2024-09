Avec le bronze du contre-la-montre, Maxime Hordies s'arrêtera après la course en ligne

Maxime Hordies disputera sa dernière course en carrière jeudi dans la course en ligne des championnats du monde de para-cyclisme à Zurich, auréolé d'une médaille de bronze du contre-la-montre mardi en Suisse.

Dans sa classe H1, le handbiker d'Overijse était "content" de décrocher une place sur le podium d'un championnat du monde à l'issue d'un chrono de 18,8 kilomètres. "Même si j'espérais que ce soit la médaille d'or, mais je savais cependant que cela serait très difficile. La concurrence est très forte et je n'étais pas tout à fait au mieux de ma forme", a avoué Maxime Hordies en zone mixte.

"Je vais maintenant me concentrer sur la récupération et me concentrer sur la course de jeudi. Je vais tout donner pour un quatrième titre mondial sur la course en ligne. Ce sera alors très beau de terminer comme ça", a ajouté le paralympien qui a en effet déjà été sacré en 2019, 2022 et 2023. En contre-la-montre, il a fini 2e lors de ces trois mêmes éditions.