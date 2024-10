Biniam Girmay, deuxième et sans regret: "L'important est d'être sur le podium"

L'Érythréen Biniam Girmay n'a rien pu faire face à la puissance développée par Arnaud De Lie (Lotto Dstny), vainqueur de Binche-Chimay-Binche mardi. Le coureur d'Intermarché-Wanty s'est toutefois dit content de sa deuxième place. "Ce fut une très belle course et, depuis que j'ai rejoint les rangs de l'équipe, j'entends parler de Binche-Chimay-Binche chaque année. C'est une course importante pour notre sponsor qui est de la région", a expliqué le maillot vert du Tour de France 2024. "Pour nous, Binche est donc toujours un objectif et être sur le podium est important."