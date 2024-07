Cameron Rogers, 19 ans, n'en revient pas d'avoir été plus rapide que Ganna

"Je n'ai jamais pensé pouvoir battre Ganna. C'est énorme. J'ai suivi son arrivée et je pensais qu'il allait me battre. Mais je suis une seconde devant lui, je ne sais pas quoi dire", a commenté Cameron Rogers au micro des organisateurs.

"C'est l'un des plus beaux jours de ma vie. Tout m'a réussi. J'espère pouvoir tenir le maillot de leader le plus longtemps possible, mais cela ne va pas être facile évidemment. Je vais devoir composer avec des plus petits coureurs qui grimpent mieux que moi. Ma taille ne m'aide pas dans les montées", a ajouté Cameron, 1m88, le neveu de l'ancien pro Michael Rogers, qui signe la première victoire professionnelle de sa carrière.