"C'est encore passé tout près", regrette la dauphine Laura Verdonschot

Battue au sprint par Sanne Cant, sacrée championne de Belgique de cyclocross pour la 15e fois consécutive, Laura Verdonschot a dû se contenter d'une troisième médaille d'argent, après 2017 et 2020. A deux reprises (2019 et 2022), elle a terminé troisième. "Encore une fois, cela passe tout près. C'est très frustrant", a regretté la Limbourgeoise de 27 ans.

"J'ai également chuté tôt dans la course, je me suis retrouvée sur une mauvaise piste", a poursuivi la vice-championne de Belgique. "Sur les marches, j'ai senti que mes jambes n'étaient pas bonnes. Je devais à chaque fois céder du terrain sur les bosses. Je pouvais revenir rapidement, mais ces efforts m'ont coûté beaucoup de forces. J'espérais pouvoir aborder en première position le sprint, mais je n'ai pas réussi. Sanne était meilleure. C'est dommage de ne pas avoir pu décrocher mon premier titre. J'ai été tout près à plusieurs reprises. C'est frustrant, mais ce n'est pas différent."

"Bien sûr, je suis déçue, même si durant la course il était clair que Sanne était la meilleure de nous deux", a confié Verdonschot. "Je n'avais pas les jambes des dernières semaines. Cant était à l'attaque, mais soudain, je l'ai vue debout. Elle avait chuté. J'ai repris espoir. Mais je savais que si j'allais jusque la ligne avec Sanne, je perdrais probablement. C'est ce qu'il s'est passé."

Marion Norbert-Riberolle s'est déclarée "heureuse" de sa troisième place. "J'ai fait de mon mieux, mais je ne pouvais pas obtenir plus. J'ai commis deux bêtes erreurs et j'ai ainsi perdu le contact avec la tête de la course. C'est de ma faute. Je me suis rapprochée à la fin, mais c'est probablement parce qu'elles se regardaient un peu trop devant. J'ai voulu tout donner et j'ai continué, même si je ne me sentais pas à 100 pour cent."