Cofidis prolonge les contrats des sprinteurs Milan Fretin et Stanislaw Aniolkowski

Milan Fretin et Stanislaw Aniolkowski ont prolongé de trois ans le contrat qui les lie à Cofidis, a annoncé lundi l'équipe cycliste.

"J'ai l'impression d'avoir fait un grand pas en avant cette saison et la victoire aux Quatre jours de Dunkerque m'a donné beaucoup de confiance", a réagi l'intéressé, cité dans un communiqué. "Je rêve forcément de remporter un jour une étape dans un grand Tour", a poursuivi le Belge, précisant se sentir à sa place au sein de l'équipe.

Le Belge de 23 ans et son acolyte polonais ont tous deux débuté cette saison chez la formation française WorldTour. Milan Fretin s'est distingué en arrivant 4e à la troisième édition de la Surf Coast Classic, en Australie. Il s'est également classé 6e à la Clasica de Almeria (Espagne), 5e sur le Circuit de Wallonie, 4e à la Flèche de Heist et 9e lors de la Brussels Cycling Classic. Mi-mai, le coureur avait engrangé sa première victoire professionnelle à l'étape d'ouverture des Quatre jours de Dunkerque.

De son côté, Stanislaw Aniolkowski a roulé la saison dernière pour l'équipe américaine Human Powered Health. Le sprinteur de 27 ans a participé pour la première fois à un grand Tour cette saison au Giro. Il s'était alors hissé cinq fois dans le top 10. Lors de la 13e étape de la course italienne, il s'était incliné in extremis face à Jonathan Milan (Lidl-Trek). Durant son parcours professionnel, le Polonais a porté les couleurs belges de Bingoal WB de 2021 à 2022.

"Travailler dans la continuité me permet d'avoir la sérénité et la tranquillité d'esprit pour être focalisé sur la performance", a commenté Stanislaw Aniolkowski, qui rêve de prendre le départ du Tour de France "et de remporter une étape".