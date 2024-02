Cyclisme: Lefevere attaque encore Alaphilippe, Marion Rousse réplique

Dans une interview accordée à un magazine belge (HUMO), publié mardi, Patrick Lefevere a notamment estimé qu'il y avait dans le mode de vie de Julian Alaphilippe "trop de fêtes et trop d'alcool".

"Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée", a rétorqué mercredi sur X Marion Rousse, ex-coureuse désormais directrice du Tour de France féminin et consultante sur France Télévisions.

"Julian est un bon gars, mais depuis qu'il a signé son super contrat, on ne l'a plus vu au même niveau", a regretté le patron belge. "J'aime mes coureurs mais il faut rester juste. Avec l'âge, il faut se préparer davantage, s'entraîner plus dur" pour rester dans le coup, selon lui.

"Je ne bois pas d'alcool", a répondu Marion Rousse. "Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin".

"Vous ne réussirez pas non plus (...) à m'empêcher de travailler pour m'occuper et rester auprès de Julian le temps de sa carrière", a ajouté la championne de France 2012.

"En aucun cas je ne vous permets de parler de ma vie privée. Merci désormais de cesser de parler à tort et à travers et de faire preuve de davantage de respect et... de classe", a-t-elle conclu.