Cyclocross: Tom Pidcock prend une grosse décision pour son hiver

Tom Pidcock a annoncé mardi via son compte Instagram qu'il ne courrait pas en cyclocross cette saison. Le coureur britannique, dont le transfert de l'équipe INEOS Grenadiers à Q36.5 a récemment fait grand bruit, souhaite "prendre le temps de s'habituer à un nouvel environnement" et a pour projet de revenir sur les labourés la saison prochaine.

Au bout de quatre saisons auprès d'INEOS Grenadiers, le départ de Tom Pidcock a soulevé de nombreuses discussions. Coureur polyvalent entre la route, les labourés et le mountainbike, le Britannique a brillé à de nombreuses reprises mais tarde à confirmer dans la discipline reine. Il a été champion du monde de cyclocross en 2022 et champion du monde de mountainbike en 2023, en plus de deux médailles d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo et de Paris, en mountainbike.

Sur la route, Tom Pidcock a remporté cinq victoires au cours de sa carrière, dont une étape du Tour de France à l'Alpe d'Huez, l'Amstel Gold Race et les Strade Bianche. Sa relation avec son équipe s'est toutefois dégradée au cours des derniers mois, avec une incertitude quant au rôle que le coureur avait à jouer au sein de l'ancienne meilleure équipe du peloton. Les résultats collectifs et individuels n'ont pas été à la hauteur en 2024, ce qui a précipité le départ de Pidcock vers d'autres cieux.

La saison dernière, le natif de Leeds avait disputé 8 cross, et s'était imposé lors de la manche de Coupe du monde à Namur.