De Vylder et Van den Bossche se contentent de l'argent: "Rien à faire contre l'Allemagne"

Lindsay De Vylder et Fabio Van den Bossche ont été médaillés d'argent dimanche sur la course à l'américaine, en clôture des Championnats du monde de cyclisme sur piste au Danemark. Les deux coureurs belges ont déclaré être très satisfaits de leur performance puisqu'il n'y avait "rien à faire contre l'Allemagne".

Moins de 24 heures après son titre mondial sur l'omnium, De Vylder a remporté une nouvelle médaille sur l'ovale de Ballerup. "J'ai connu une nuit très courte, mais j'ai très bien dormi. Cela a atténué la douleur. Ce n'était pas trop dur", a-t-il répondu à une question sur l'enchaînement difficile des deux épreuves.

L'Allemagne a dominé la course et l'a logiquement emporté, malgré la longue résistance des Belges. "Kluge s'est distingué. Il a vraiment contrôlé la course", a déclaré Van den Bossche. De Vylder était du même avis: "Il n'y avait rien à faire contre les Allemands".