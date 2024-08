Dunbar ému après sa victoire décisive: "Je pensais que je n'avais plus d'avenir"

"Je suis venu pour le classement général, mais j'ai vite compris que je n'avais pas les jambes pour cela", a réagi Dunbar avec émotion en raison de la malchance qu'il a endurée ces derniers mois. "J'ai pris un très mauvais départ dans cette Vuelta et j'ai immédiatement perdu beaucoup de temps. Mais ma préparation avait été très bonne. Je me suis donc reconcentré et j'ai visé une victoire d'étape."

Dans le final, Dunbar a été le plus malin d'un groupe d'échappés. Il a attaqué dans le dernier kilomètre, semant ainsi le doute parmi ses compagnons d'échappée. "Je me suis détaché dans la montée finale raide, mais j'avais des coéquipiers à l'avant et j'étais donc dans un fauteuil. J'ai fait un pari et j'ai compté sur mon finish. Je sais que je peux sprinter, après une course difficile, mais j'étais conscient que je devais partir de loin. Six cents mètres, c'était peut-être un peu loin pour un sprint, mais je savais que je devais y aller si je voulais gagner. Et nous y sommes. Je n'arrive pas à y croire."