Dylan Groenewegen, vainqueur de la 6e étape: "La confiance est revenue et j'en veux plus"

Au micro de l'organisation, le champion des Pays-Bas avait le sourire jusqu'aux oreilles: "C'est magnifique, encore plus en portant ce maillot de champion national. Nous avions dit à l'avance que cela pourrait faire une belle photo, mais il fallait encore y arriver. Dommage que je n'aie pas pu lever les bras à l'arrivée car c'était trop serré. J'ai tout donné avec une grosse accélération à l'approche de la ligne d'arrivée et au bout du compte, on l'a fait".

"L'équipe a fait un travail formidable. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi ces derniers jours. Je suis heureux d'avoir pu terminer cette course aujourd'hui. Hier (mercredi), j'étais encore assez déçu de ne pas avoir pu être dans le sprint (il a terminé 170e). Il y a eu un léger doute mais la confiance est désormais revenue et j'en veux encore plus."