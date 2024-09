Elisa Balsamo devance Lotte Kopecky sur la ligne et remporte la première étape

L'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) la 1re étape du Tour de Romandie féminin (WorldTour), courue sur 133,8 kilomètres entre La Grande Béroche et Lausanne vendredi. Elle a devancé Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) au sprint, et l'Allemande Liane Lippert (Movistar) a pris la 3e place.

L'étape du jour, qui longeait le Lac de Neuchatel et a terminé sur les rives du Lac Léman, présentait trois ascensions de 3e catégorie. Le final était une montée de 2,2 km à 4,6%, avant un sprint plat jusqu'à l'arrivée. Celui-ci a permis à Elisa Balsamo de décrocher la 27e victoire de sa carrière, la 5e cette saison. Elle avait notamment levé les bras lors de la Classic Bruges-La Panne, en mars dernier.

Samedi, la 2e étape sera réservée aux meilleures grimpeuses. Il y aura 101,9 kilomètres à parcourir depuis Chippis, avec la grande majorité de plat jusqu'à l'ascension finale vers Vercorin, de 9,6 km à 8,2%.

Seules trois coureuses belges participent au Tour de Romandie féminin: la championne du monde Lotte Kopecky, ainsi que Lore De Schepper et Julie Van De Velde de l'équipe AG Insurance-Soudal. La course s'étendra sur trois étapes et s'achèvera dimanche à Morges. L'année dernière, la Néerlandaise Demi Vollering avait remporté la 2e édition.