Ellen van Dijk participera aux JO, six semaines après une fracture de la cheville

La triple championne du monde du contre-la-montre Ellen van Dijk a confirmé sur les réseaux sociaux qu'elle participera bien aux Jeux Olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août), six semaines après une fracture de la cheville à la suite d'un accident à l'entraînement. La Néerlandaise de 37 ans doit participer au contre-la-montre ainsi qu'à la course en ligne.

"Ne jamais abandonner ! C'est mon mantra, six semaines après ma chute", a clamé Ellen van Dijk sur le réseau social X (ex-Twitter). La Néerlandaise était incertaine pour sa troisième participation aux Jeux Olympiques en raison d'un accident lors d'un stage d'altitude en Espagne, début juin. Elle avait percuté une remorque et s'était fracturé la cheville droite.

Triple championne du monde (2013, 2021 et 2022) et quadruple championne d'Europe du contre-la-montre (de 2016 à 2019), Ellen van Dijk a également été championne d'Europe sur route en 2021. Elle a déjà participé à la course en ligne et au contre-la-montre des Jeux Olympiques en 2012 et 2016, s'offrant respectivement une 8e et une 4e places sur les chronos.