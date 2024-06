"En général, ça va": Remco Evenepoel rassure tout le monde après sa chute au Critérium du Dauphiné

"En général, ça va", a déclaré Evenepoel à propos de sa chute une fois les coureurs arrivés. "Je suis tombé sur le côté droit et sur la tête. Mon casque m'a sauvé. Je suis retombé sur l'épaule (où il a subi une fracture lors du Tour du Pays basque en avril, ndlr). Il faut voir si la plaque à l'épaule est toujours en bon état. Nous devrons regarder à cela ce soir. Mais tout va bien".

À lire aussi Critérium du Dauphiné: la cinquième étape arrêtée après une énorme chute, Remco Evenepoel tombe mais se relève

Une étape chaotique

Evenepoel pensait surtout à ses collègues qui ont été victimes d'une chute plus lourde: "Je suis blessé mais rien de grave comme il y a deux mois. Il faut se tourner vers demain et ne pas trop penser à ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a des gars qui sont dans une situation pire que la mienne. Je souhaite à tout le monde un bon rétablissement". "Le médecin de l’équipe dit que Remco va bien", a de son côté précisé Patrick Lefevere, le manager de la Soudal-Quick Step. "Il est un peu abimé mais sans gravité, il devrait pouvoir poursuivre la course. On fera le point ce soir après la cérémonie et après sa douche. Notre hôtel n’est qu’à six kilomètres de l’arrivée, heureusement", s'est-il rassuré ensuite.