Et de trois: Wout van Aert s'offre la 10ème étape de la Vuelta

L'Australien Ben O'Connor (Décathlon AG2R La Mondiale), arrivé avec le peloton à 5:31, a conservé le maillot rouge et son avance de 3:53 sur le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) et de 4:32 sur l'Équatorien Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Au lendemain de la première journée de repos et un long transfert entre l'Andalousie et la Galice, les 160 coureurs encore présents (après les abandons, avant le départ, de Goossens, Lopez et De Plus) abordaient un parcours tourmenté par quatre ascensions de moyenne montagne, dont une peu après le départ, et 3074 mètres de dénivelé positif.

La 3e place est revenue au sprint à 2:01 à l'Espagnol Marc Soler (UAE Emirates) devant William Junior Lecerf (T-Rex Quick-Step) et l'Allemand Juri Hollman (Alpecin-Deceuninck). Van Aert enlève son 3e succès d'étape dans cette 79e Vuelta, après la 3e à Castelo Branco et la 7e à Cordoue. Le maillot vert enlève sa 5e victoire de l'année et sa 49e en carrière. C'est sa 12e victoire d'étape dans un grand tour (9 au Tour de France, 3 à la Vuelta).

L'Alto de Fonfria (2e catégorie) était abordé après 12 km. Long de 15,4 km à 4,2% de moyenne, il a permis le développement de l'échappée du jour peu avant le sommet. Partie après 25 km, elle était composée de Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Marc Soler (UAE Team Emirates) et William Lecerf Junior (T-Rex Quick-Step). Le trio passait au sommet avec 14 secondes d'avance. Au bas de la descente, ils étaient rejoints par Juri Hollman (Alpecin-Deceuninck) et Quentin Pacher (Groupama-FDJ). Une belle partie de manivelles a opposé les cinq attaquants et le peloton. L'écart ne dépassa pas les 30 secondes pendant plus de 20 km et à peine 58 secondes après 70 km. Le peloton n'insista plus et l'échappée se retrouva avec 3 minutes d'avance à la mi-course.

Alessandro De Marchi, un bon moment intercalé, a finalement renoncé. L'Alto de Vilachan (6,3 km à 5,6%, 3e cat.), à 60 km du but, amorçait un final à nouveau exigeant. Les cinq hommes de tête comptaient 6:20 d'avance en l'abordant. Vingt kilomètres plus loin, au sommet de l'Alto de Mabia (6 km à 5,7%, 2e cat.), le peloton qui avait accéléré s'était rapproché à 5:30. Entre-temps, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a abandonné souffrant d'une douleur au genou conséquence de sa chute ce week-end par la faute d'un chevreuil.

Au sprint intermédiaire de A Barroca, à 31 km de l'arrivée van Aert a attaqué et seul Pacher l'a accompagné peu avant d'aborder le plus difficile Alto de Mougas (9,9 km à 6,1 %), classé en 1re catégorie. Au sommet, van Aert et Pacher devançaient Soler et Leclerf de 37 secondes. Hollman ayant été distancé. Le peloton a basculé avec 5 minutes de retard. Il restait 20 km, essentiellement en descente avec une ultime bosse à 7 km de la ligne finale le Cabo Sillerio (1,2 km à 5,5%). Van Aert a pu mener jusqu'à son terme son grand numéro ne laissant aucune chance au sprint à Pacher qui n'a jamais gagné de course chez les professionnels.