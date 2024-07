Evenepoel espère "participer le plus longtemps possible" à la bataille pour le jaune

Remco Evenepoel aborde la deuxième semaine du Tour de France en deuxième position, intercalé entre le maillot jaune Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, c'est-à-dire les vainqueurs des quatre dernières éditions. "Je pense que le duel direct entre eux deux est toujours d'actualité et j'espère participer à la bataille le plus longtemps possible", a confié Evenepoel lundi, lors d'une conférence de presse en ligne organisée durant la journée de repos.

"Pogagar et Vingegaard font leur course pour le jaune et nous sommes dans une autre course pour le top-5 ou le podium", a résumé Evenepoel. "Je pense que le duel direct entre Vingegaard et Pogacar est toujours d'actualité et pour l'instant, Pogacar est encore en tête. Ce sera une belle bataille et j'espère y participer aussi longtemps que possible."

Jusqu'à présent, Pogacar a laissé une meilleure impression, avec sa victoire dans l'étape du Galibier et plusieurs attaques dimanche sur les chemins blancs. "Son attaque d'hier était brutale", a confié Evenepoel. "Et quand tu vois mon attaque, Tadej a bouché le trou rapidement. Il semble bien, il est ambitieux, il est frais. Ce sera assez difficile de le battre. Nous continuons à pousser et à croire en nos forces et en nos plans."