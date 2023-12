Houffalize accueillera l'Euro de gravel en 2026

Les premiers championnats d'Europe de gravel ont eu lieu en octobre dernier à Louvain (Oud-Heverlee) et ont vu Jasper Stuyven devenir le premier champion d'Europe de cette discipline en plein essor.

"Le gravel attire non seulement des coureurs de niveau international, mais aussi et surtout de nombreux passionnés de tous âges à la recherche de la fusion entre l'aventure et la compétition", déclare Enrico Della Casa, président de l'UEC, l'Union européenne de cyclisme. "Nous avons pu apprécier le professionnalisme et l'organisation irréprochable de Golazo au cours des dernières saisons qui représentent une véritable garantie pour les Championnats d'Europe Gravel 2026."