Il célèbre la victoire de son coéquipier... et se fait déclasser: Kaden Groves victime d'une nouvelle règle à Kuurne-Bruxelles-Kuurne

Dimanche avait lieu la 77ème édition de Kuurne-Bruxelles-Kuurne, qui suit traditionnellement le Circuit Het Nieuwsblad. C'est le Belge Jasper Philipsen qui s'est imposé au sprint devant le Néerlandais Olav Kooij et le Français Hugo Hofstetter. Après l'avoir parfaitement lancé, son coéquipier Kaden Groves s'est écarté et en voyant que Philpsen s'imposait, l'Australien a levé les bras afin de célébrer la victoire du Belge. Le coureur a reçu un carton jaune et a été déclassé.

Nouvelle règle depuis janvier

L'UCI (Union cycliste internationale) a lancé de nouvelles règles pour cette nouvelle année 2025. L'une d'elle fait déjà couler beaucoup d'encre, celle du carton jaune. Le principe est le même qu'au football, il s'agit d'un avertissement, si le coureur reçoit trop de cartons jaunes sur une certaine période il sera tout simplement suspendu. On vous explique tout.