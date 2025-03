Il est invincible: victime d'une énorme chute, Tadej Pogacar s'impose en solitaire sur les Strade Bianche

Tadej Pogacar est invincible. Victime d'une chute spectaculaire à 50 kilomètres de l'arrivée, le champion du monde s'est imposé en solitaire dans les rues de Sienne et s'impose pour la 3e fois sur les Strade Bianche.

Alors dans un trio de tête avec Pidcock et Swift, Pogacar est parti à la faute dans un virage asphalté, a longtemps glissé sur le bitume et a finalement terminé sa course dans un fossé. Touché à l'épaule et brûlé à la cuisse, le Slovène est finalement revenu sur Pidcock, qui a très sportivement attendu son adversaire, avant de le faire craquer, dans un secteur, à 18 kilomètres de l'arrivée.