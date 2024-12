"Ils viennent pour faire la fête": Mathieu van der Poel gagne en France... et allume les supporters belges

Mathieu van der Poel a survolé l'étape de la Coupe du monde de cyclocross disputée dimanche à Besançon. C'est la 5e victoire en cinq courses pour le Néerlandais satisfait de sa journée en France.

"Nous avons eu droit à un véritable parcours de cyclocross. Je me suis surtout concentré sur le fait de ne pas faire d'erreurs, et j'y suis plutôt bien parvenu. Surtout sur un circuit comme celui d'aujourd'hui, je suis resté relativement hors des problèmes", a commenté Mathieu van der Poel au micro des organisateurs. "Gavere (jeudi en Coupe du monde aussi, ndlr) était un peu plus difficile que Besançon. Mais c'est agréable d'avoir une manche de Coupe du Monde en France. Il y a deux ans, j'étais déjà ici. À l'époque, il y avait aussi beaucoup de spectateurs et beaucoup d'enthousiasme, l'ambiance était très bonne. Ici, on roule plus facilement quand on peut choisir ses propres trajectoires. Les virages étaient dangereux. À chaque passage, on doit faire un choix différent pour aborder ces virages, mais cela n'a pas toujours été la bonne décision".