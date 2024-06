Jarno Widar premier vainqueur belge du Giro U23: "Je n'ai pas de mots pour décrire cela"

Jarno Widar (Lotto Dstny), 18 ans, est entré dans l'histoire du cyclisme dimanche en devenant le premier Belge à remporter le Giro d'Italia Next Gen, le Tour d'Italie pour les moins de 23 ans.

Vainqueur de deux étapes de montagne plus tôt dans la semaine, Widar a affronté le dernier tronçon vallonné avec la crainte de perdre son maillot rose au profit d'un solide groupe d'échappés. "Si je n'avais pas eu mon équipe, j'aurais vu le maillot rose m'échapper. Les gars ont fait un travail incroyable. Je ne sais pas comment les remercier. Je n'ai pas de mots pour décrire cela. C'est incroyable", s'est réjoui le Limbourgeois au micro des organisateurs.

Widar est un espoir de première année, mais il a déjà un contrat à long terme avec Lotto Dstny, où il court actuellement principalement pour l'équipe stagiaire. Il ne tient pas non plus à être exclusivement actif au niveau professionnel l'année prochaine. "Je reviendrai au Baby Giro défendre mon titre l'année prochaine. C'est une chose dont je suis sûr. C'est une belle course".