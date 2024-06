Jasper Philipsen prolonge chez Alpecin-Deceuninck jusqu'en 2028

Philipsen, 26 ans, avait rejoint Alpecin-Deceuninck en 2021 en provenance d'UAE Emirates. Il a décroché 41 de ses 46 succès professionnels sous le maillot de l'équipe des frères Roodhooft avec notamment Milan-Sanremo cette année mais aussi six étapes du Tour de France ou encore le maillot vert du classement par points de la Grande Boucle en 2023.

Philipsen est heureux d'avoir pu prolonger son contrat avec Alpecin-Deceuninck. "J'aime être dans cette équipe. Je m'y sens bien et j'espère y remporter encore de nombreux succès. Il y a toujours des choses qui entrent en jeu lors d'une telle prolongation de contrat. Je suis ici depuis un certain temps et j'y trouve tout ce que je veux. Je suis heureux que tout soit réglé maintenant et que je puisse me réjouir de notre avenir commun. Ma décision a été rapide. Je suis maintenant libre dans ma tête de continuer à terminer ma saison", a confié le sprinteur flandrien.