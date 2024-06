Jasper Philipsen s'avoue vaincu face à Tim Merlier: "Il était plus rapide"

"J'aurais bien sûr aimé gagner à nouveau, mais honnêtement, je dois dire que Merlier était tout simplement plus rapide aujourd'hui", a réagi Philipsen après la course. "Mais je ne peux pas me plaindre. Je suis le vainqueur du maillot rouge du classement par points et avec l'équipe nous avons pu mettre en place notre train à trois reprises pour le Tour de France. C'est désormais à moi d'atteindre mon meilleur niveau pour le Grand Départ de Florence. Gagner le maillot vert reste notre objectif avec l'équipe", ajoute celui qui a enlevé quatre étapes et le maillot vert du Tour l'an dernier.

Avant la Grande Boucle, il y aura les championnats de Belgique le week-end prochain à Zottegem, où Philipsen et Merlier auront l'étiquette de favori. "Nous aurons une équipe solide au National. J'espère y briller à nouveau. Bien sûr, ça serait beau de devenir champion de Belgique", avance Jasper Philipsen, monté sur la 3e marche du podium du National 2022, remporté par Tim Merlier.