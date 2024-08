Jasper Stuyven et Tiesj Benoot prêts à épauler les leaders

Remco Evenepoel et Wout van Aert seront sans surprise les leaders de la Belgique pour la course olympique de cyclisme sur route samedi. Jasper Stuyven et Tiesj Benoot, les deux autres membres de l'équipe belge, constituent également des atouts qui pourront jouer un rôle important pour décrocher au moins une médaille.

"Nous ne sommes que quatre, c'est donc normal de sélectionner des coureurs forts qui peuvent tous gagner", a expliqué Jasper Stuyven vendredi en conférence de presse. "Mais Remco et Wout sont les deux leaders et c'est à Tiesj et moi de les mettre dans la meilleure position possible au moment décisif. Sven Vanthourenhout (le sélectionneur, ndlr) me dira bientôt quelle sera ma tâche précise. Mais dans tous les cas, cela dépendra de l'évolution de la situation de la course."

Plutôt sélectionné pour aider les autres coureurs belges, Tiesj Benoot ne se risque pas non plus à prédire son rôle lors de la course de samedi. "Cela dépendra de la façon dont se déroulera la course dès le départ", a-t-il confirmé. "Est-ce qu'un groupe fort ou plus faible s'échappera? Est-ce qu'on en fera partie ou pas? Mon rôle sera ajusté en fonction de cela."