"Je lui ai montré que j'étais plutôt nul": l'étonnante confession de Tadej Pogacar après sa victoire sur les Strade Bianche

Un virage aussi va être désormais immanquablement associé au phénomène slovène: celui juste avant le redoutable secteur du Colle Pinzato, où il a chuté, avant de finir après une spectaculaire cabriole au milieu des ronces dans un fossé.

Malgré cette sortie de route et des plaies sur le flanc gauche et à la main droite, Pogacar, 26 ans, a vite pu reprendre la course, le maillot et le cuissard arrachés, mais la confiance à peine écornée.

Il est vite revenu sur Pidcock, qui, le voyant fondre sur lui, s'est relevé et l'a attendu, puis il a profité du deuxième passage dans le Colle Pinzato pour lâcher le Britannique, vainqueur de l'épreuve en 2023, à 18 kilomètres de l'arrivée.

Après la course, le Slovène est revenu sur cette chute spectaculaire. "J'ai voulu lui montrer (à Pidcock, NDLR) que j'étais bon en descente et on peut dire que je lui ai montré que j'étais plutôt nul. Je ne ferai jamais du VTT, ce n'est pas pour moi", disait-il, très détendu, en conférence de presse.

Fidèle à lui-même, le champion du monde n'a pas perdu son humour malgré la douleur.