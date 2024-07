Jensen Plowright remporte la 5e étape, Jefferson Cepeda reste en tête du général

L'Australien Jensen Plowright (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 5e étape du Tour du Lac Qinghai courue sur 127,2 km entre Gonghe et Xihaizhen jeudi en Chine.

Plowright s'est imposé au sprint devant deux coureurs de l'équipe belge Bingoal WB: l'Italien Davide Persico et le Danois Alexander Salby. Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) a pris la 6e place et Kenneth Van Rooy (Bingoal WB) est le second Belge dans le top 10 à la 9e place. L'Australien signe la deuxième victoire de sa carrière après avoir déjà remporté la première étape de l'épreuve dimanche.

Au classement général, l'Équatorien Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) reste en tête avec 1:48 d'avance sur son équipier uruguayen Guillermo Silva. L'Espagnol Mario Aparicio (Burgos-BH) reste 3e à 1:52.