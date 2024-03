Jonas Vingegaard, l'attraction de la 59e Course des deux Mers

Le Danois Jonas Vingegaard attirera tous les regards lors du 59e Tirreno-Adriatico, qui débute lundi. Côté belge, les sprinteurs Tim Merlier et Jasper Philipsen et le grimpeur Cian Uijtdebroeks seront attendus lors de la course italienne par étapes de sept jours reliant la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique.