Jordi Meeus gagne sur les Champs-Élysées, Jonas Vingegaard gagne le Tour

Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) a remporté au sprint la 21e et dernière étape du Tour de France 2023 avec une arrivée traditionnelle sur les Champs Elysées dimanche.

Les 115,1 km au départ de Saint-Quentin-les-Yvelines ont surtout permis aux coureurs de fêter leur arrivée dans la capitale française et d'offrir un sprint royal.

Les derniers kilomètres ont vu le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emitates) tenter le coup avec Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) à 50 km de l'arrivée. Huit autres coureurs ont rejoint le duo dont Yves Lampaert (Soudal-Quick Step), mais le peloton a fait l'effort. Le jeu du chat et de la souris, avec notamment une sortie de Frederik Frison (Lotto Dstny), l'Australien Simon Clarke (Israel-Premier Tech) et le Portugais Nelson Oliveira (Movistar) repris à 10km du but - s'est poursuivi jusqu'à l'arrivée.

Les temps définitifs du Tour ont été pris à l'avant-dernier passage sur la ligne d'arrivée en raison de l'arrivée de la pluie. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) remporte ainsi à 26 ans son deuxième Tour de France consécutif devançant Tadej Pogacar, 24 ans, qui accroche à son palmarès un quatrième maillot blanc du meilleur jeune (un record).

L'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a le maillot à pois du meilleur grimpeur.