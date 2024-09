Juan Ayuso veut "rendre la tâche difficile" à Mathieu van der Poel dans la dernière étape

Ayuso peut encore compter sur cinq équipiers, dont le tenant du titre suisse Marc Hirschi, quatrième du général à huit secondes et lui aussi encore en course pour la victoire finale. À l'inverse, Van der Poel n'a que deux équipiers dans une équipe Alpecin-Deceuninck décimée dès la première étape. "Cela offre des perspectives", sait Ayuso. "Nous allons regarder calmement le classement ce soir et déterminer notre stratégie."

"Pour le contre-la-montre, je n'avais pas vraiment de plan", a expliqué le jeune Espagnol. "J'ai simplement été plein gaz dès le départ. J'avais reconnu le parcours en matinée et j'ai tout de suite su que c'était possible si j'avais de bonnes jambes. Cela s'est avéré être le cas. Sur le 'hotseat', il s'agissait d'attendre pour voir si quelqu'un allait améliorer mon temps. Cela n'est pas arrivé heureusement."