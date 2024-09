Julie De Wilde, émue, enfermée au sprint: "J'ai senti les barrières Nadar"

Julie De Wilde, leader de l'équipe féminine belge des moins de 23 ans, n'a pas réussi à remporter une médaille vendredi, lors de l'Euro de cyclisme sur route à Hasselt. Elle a été enfermée durant le sprint et a fini 19e. "Je ne peux pas être satisfaite", a confié la coureuse de Fenix-Deceuninck en secouant la tête. "Je sais que je suis l'une des plus rapides, si j'ai la place."

De Wilde a été emmenée au sprint par Febe Jooris et Marthe Goossens, mais dans la dernière ligne droite, les choses ont mal tourné. "J'aurais dû m'assurer que je me trouvais de l'autre côté de notre train. Je ne sais pas comment, je me suis finalement retrouvée à l'intérieur (du virage vers l'arrivée, ndlr). Je savais que ce serait difficile d'en sortir", a analysé De Wilde.

Dans le chaos qui a suivi, De Wilde a touché une concurrente. Sa main est ensanglantée. "J'étais enfermée, je voulais sortir, j'ai essayé de me faufiler, mais je suis entrée en collision avec une coureuse. Elle m'a envoyée contre les barrières. Je me suis alors retrouvée complètement enfermée à l'intérieur. Tu sais alors que ça devient difficile."