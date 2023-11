Jumbo-Visma officialise son changement de nom en Visma-Lease a Bike

L'équipe néerlandaise était à la recherche d'un nouveau sponsor après la fin de sa collaboration avec la chaîne de supermarchés néerlandais Jumbo. Déjà partenaire de l'équipe depuis le 1er janvier 2023, la société belge Lease a Bike, qui propose des locations de flottes de vélo aux entreprises, a signé un contrat à durée indéterminée tout comme Visma, entreprise spécialisée dans les logiciels informatiques.

"Nous sommes enchantés de confirmer nos nouveaux accords de partenariat avec Visma et Lease a Bike", a réagi Richard Plugge, le manager de l'équipe, cité dans le communiqué. "Ces partenariats sont un autre grand pas en avant pour nous assurer des ressources pour notre développement et nous améliorer en tant qu'équipe. L'année dernière, nous avons prouvé une fois de plus que nous pouvons grandir et être victorieux ensemble. C'est aussi notre but commun sur le long terme."