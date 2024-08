Kopecky sera alignée sur le chrono plutôt qu'en ligne: "De grandes chances de sprint"

"Nous avons pris cette décision après les Jeux Olympiques", a expliqué Willems. "Nous savions qu'il y avait de grandes chances que la course se termine en sprint massif. On peut aussi le constater dans les sélections des autres nations. Les Pays-Bas ont tout misé sur Lorena Wiebes, alors que Demi Vollering et Marianne Vos, entre autres, ne participeront pas. Au niveau de la course en ligne, Lotte est pleinement concentrée sur les Mondiaux de fin septembre".

Dans le Limbourg, Willems a sélectionné Alana Castrique, Audrey De Keersmaeker, Valerie Demey, Marion Norbert-Riberolle, Marthe Truyen, Jesse Vandenbulcke, Fien Van Eynde et Margot Vanpachtenbeke. Le sélectionneur a "conscience qu'une médaille sera difficile à obtenir". "Nous devrons rouler fort et prendre des initiatives, essayer de contrôler la course et de nous placer dans une échappée. Il faudra saisir les opportunités qui se présentent et je serai satisfait. Il ne faut pas oublier que mes coureuses sont habituées à rouler pour Lotte et qu'elles devront désormais le faire pour elles-mêmes".