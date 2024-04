"La chicane ne fera que causer plus de problèmes", estime Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) n'est pas favorable à la chicane installée par les organisateurs de Paris-Roubaix à l'entrée du secteur pavé de la Trouée d'Arenberg. Le vainqueur sortant de l'Enfer du Nord, qui s'était déjà étonné de cette décision sur X mercredi, a remis une couche en conférence de presse d'avant-course, vendredi. "Cette chicane ne fera que causer plus de problèmes", a-t-il notamment lancé.

À la suite d'une demande des Cyclistes Professionnels Associés (CPA), un syndicat des coureurs, l'organisation avait décidé d'installer une chicane à l'approche de la Trouée d'Arenberg "pour ralentir la vitesse d'entrée dans celui-ci et limiter les risques de chutes sur les pavés". "C'est une blague?", s'était interrogé le champion du monde sur son compte X, lorsqu'une vidéo du dispositif avait été dévoilée.

"C'est bien qu'ils essaient quelque chose", a tempéré Van der Poel vendredi. "Le Bois de Wallers est l'un des secteurs les plus dangereux, pas seulement sur Paris-Roubaix mais sur toute la saison. Je ne m'y suis jamais senti confortable. Les pavés y sont tellement mauvais. Ils ne sont pas faits pour être parcourus sur un vélo de course. C'est donc une bonne chose qu'ils essaient de changer d'approche."