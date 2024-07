La cinquième étape du Tour de France: retour dans la plaine

Les sprinteurs devraient y avoir une deuxième occasion de s'illustrer après la victoire de l’Érythréen Biniam Girmay à Turin lundi.

"On passe dans la montagne mais au plus plat possible", explique le traceur du Tour, Thierry Gouvenou, à l'AFP. "On reste dans le fond des vallées entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Normalement c'est sans problème pour les sprinteurs."

Comme à Turin, les organisateurs vont tester l'initiative lancée par l'Union cycliste internationale (UCI) d'étendre la règle des trois derniers kilomètres où les temps au classement général sont gelés en cas de chute, à quatre kilomètres dans ce cas précis.