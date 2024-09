La délégation belge quitte Zurich avec six médailles, aucun pays ne fait mieux

La délégation belge quitte les championnats du monde de cyclisme sur route de Zurich, en Suisse, avec six médailles. Parmi les faits marquants, on retiendra les titres mondiaux de Remco Evenepoel dans le contre-la-montre et de Lotte Kopecky dans la course en ligne. Aucun autre pays n'a accumulé plus de médailles.

Evenepoel n'a pas réussi à ajouter une septième médaille dimanche, en terminant cinquième de la course en ligne. Avec ces six médailles, les cyclistes belges égalent les performances des deux éditions précédentes, en 2023 à Glasgow, en Écosse, et en 2022 à Wollongong, en Australie.

En plus des titres mondiaux d'Evenepoel et de Kopecky, la Belgique a décroché des médailles avec Alec Segaert (bronze dans la course en ligne espoirs masculins), Jasper Schoofs (argent dans le contre-la-montre juniors masculins), Matisse Van Kerckhove (bronze dans le contre-la-montre juniors masculins) et Julie De Wilde (bronze dans le contre-la-montre espoirs féminins).

La Belgique n'a jamais obtenu plus de six médailles lors des Mondiaux. Toutefois, il est difficile de comparer les époques, car le programme des championnats a considérablement évolué au fil des décennies et s'est largement étendu. Ce n'est qu'à partir de 2022, lorsque des médailles ont été attribuées aux espoirs côté féminin (leur course se déroulant en même temps que celle des élites), que le programme actuel a été fixé. En 2019, le relais mixte par équipes a été introduit, remplaçant les contre-la-montre par équipes messieurs et dames.

Les coureurs belges en para cyclisme, qui prenaient part à leurs Mondiaux à Zurich, ont également remporté six médailles. Les titres mondiaux d'Ewoud Vromant dans le contre-la-montre C2 et de Maxime Hordies dans la course en ligne H1 ont fait partie des moments forts.