La fin du clash ? Maxim Van Gils aurait reçu une grosse offre pour quitter Lotto Dstny

Maxim Van Gils va-t-il quitter Lotto Dstny ? La probabilité est de plus en plus importante, mais tout pourrait se régler sans faire appel à la justice. Deux équipes seraient ainsi intéressées par les services de notre compatriote.

Maxim Van Gils va plus que probablement quitter la formation Lotto Dstny. Le coureur belge négocie avec sa formation, qui a appris avec surprise les envies de départ de son jeune talent de 25 ans. Les deux parties cherchent à se séparer proprement, mais le risque d'une bataille juridique est réel. Ou l'était.

À lire aussi Stupeur chez Lotto Dstny: Maxim Van Gils envisage de rompre son contrat et de quitter l'équipe

En effet, selon le Laatste Nieuws, la formation Astana s'apprête à passer à l'offensive, avec une offre ferme plus importante que la précédente. Cela devrait dès lors suffire à Lotto Dstny, qui ne chercherait plus à retenir Van Gils. Le transfert serait même imminent et mettrait fin à cette triste affaire.