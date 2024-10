La jeune Britannique Cat Ferguson a dominé le peloton féminin à Binche

Le début de la course féminine a été emmené sur un rythme soutenu avec de nombreuses tentatives d'échappée. Le peloton était morcelé au premier passage de la ligne d'arrivée à Binche, après 85 kilomètres de course.

Le passage sur les pavés de la Grand-Place de Binche a provoqué la création d'un groupe d'une vingtaine de concurrentes, à trente kilomètres du but, dont Cat Ferguson, la Néerlandaise Charlotte Kool (DSM) et la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X), troisième à Binche en 2022 et 2023 et très active en tête de groupe.