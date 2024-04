La Polonaise Daria Pikulik a ouvert son palmarès 2024 à Mouscron

La Ronde de Mouscron, traditionnellement disputée le lundi qui suit le Tour des Flandres, a été cadenassée de bout en bout, aucune des rares tentatives d'échappée n'ayant abouti. Le début de course a été marqué par une neutralisation sur chute dans le premier tour.

Un groupe de quelque quarante concurrentes s'est concrétisé à l'avant dans le finale. Aucune tentative de sortie n'a été possible, le rythme du groupe étant très élevé dans le dernier tour de circuit.

Le sprint a été remporté par la Polonaise Daria Pikulik qui a lancé sa manoeuvre en force aux 200 mètres, laissant les deux autres places sur le podium mouscronnois à la Finlandaise Anniina Ahtosalo (Uno-X Mobility), déjà 2e en 2023, et à l'Italienne Martina Fidanza (Creatizit-WNT), lauréate de la course l'an dernier. Marthe Truyen (Fenix-Deceuninck) s'est classée 4e et première Belge.