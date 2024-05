"La roue de Merlier était parfaite" pour Jonathan Milan, vainqueur pour la deuxième fois

Le leader du classement par points, titulaire du maillot cyclamen, a rendu hommage à ses coéquipiers auprès des organisateurs. "Ce n'est pas seulement le sprint de 20 secondes ou la victoire finale qui me rendent heureux. C'est tout le travail que nous avons fait, que l'équipe a fait pour moi: m'aider sur la route et m'amener à la position cruciale pour le sprint. C'est ce qui me rend heureux. Cela fait de nous une véritable équipe. C'est incroyable, ce que les gars ont fait pour moi, comme toujours. Je dois les remercier du fond du cœur".

Milan a réussi à s'imposer dans le sprint du peloton après un duel avec Tim Merlier, qui a été déclassé par les commissaires plus tard. "Il est toujours difficile de le lire", a déclaré l'Italien à propos du sprinteur de la Soudal Quick-Step. "Et c'était un final délicat, avec quelques virages d'abord, puis la longue ligne droite d'arrivée. C'est plus difficile qu'une arrivée normale avec quelques virages. À la fin, j'étais dans la roue de Merlier. C'était parfait. Il a lancé très fort son sprint. Mais ensuite, j'ai lancé le mien, qui était très bon aussi".