Lampaert heureux du Tour de Soudal Quick-Step : "Nous avons fait taire les critiques"

"Nous aurions en effet pu mieux entamer ce Tour. Jan Hirt a été accroché par le sac à dos d'un spectateur négligent et s'est retrouvé au sol, avant même le départ de la première étape", a résumé Yves Lampaert avant le départ du critérium d'après-Tour de Roulers. "Le troisième jour, nous avons perdu Casper Pedersen, victime d'une fracture de la clavicule. Et ce n'était pas fini. Louis Vervaeke a également dû quitter le Tour prématurément à cause du Covid-19", a-t-il ajouté.

L'équipe ne comptait ainsi plus que six coureurs à partir de la 15e étape: Lampaert, Hirt, Landa, ainsi que Gianni Moscon et Ilan Van Wilder étaient encore présents pour épauler Evenepoel jusqu'à Nice. "Nous avons fait un grand Tour en tant qu'équipe. Grâce à notre performance collective et celle de Remco, nous avons fait taire beaucoup de critiques", a clamé l'ancien champion de Belgique.